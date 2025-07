Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Motorradfahrer verletzt

Ohne Ankündigung fuhr ein Radler am Donnerstag auf die Straße in Neenstetten.

Ulm (ots)

Der 59-jährige Radler fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Uhlandstraße auf dem Fußgängerweg in Richtung Ortsausgang. Hinter ihm fuhr ein 33-jähriger Piaggio-Fahrer auf der Straße. Wohl ohne Ankündigung fuhr der Pegasus-Fahrer vom Fußweg auf die Straße. Der Motorradfahrer versuchte auszuweichen. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungsdienst verbrachte ihn in eine umliegende Klinik. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der Radler blieb unverletzt. Der Polizeiposten Langenau schätzt den Schaden am Piaggio auf 500 Euro. Den 59-Jährigen erwartet eine Anzeige.

