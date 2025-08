Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen wegen Schmierereien und Diebstählen auf Friedhöfen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt seit einigen Tagen wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und des Verdachts der Volksverhetzung auf mehreren Friedhöfen. Am vergangenen Freitag, 1. August, erstattete ein 35 Jahre alter Mitarbeiter der Stadt Gelsenkirchen eine Anzeige, weil ihm auf dem Hauptfriedhof an der Ortbeckstraße in Erle mehrere ausländerfeindliche Parolen aufgefallen waren, durch die Bänke, Bäume und ein Mülleimer beschmiert wurden. Nach seinen Angaben müssen die Taten zwischen dem 28. Juli, 16 Uhr, und dem 1. August 2025, morgens stattgefunden haben. In diesem Fall ermittelt der Staatsschutz und bittet um Zeugenhinweise unter den Telefonnummern 0209 365 8510 oder 0209 365 8240. Zudem kam es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Diebstählen von Kupferlampen- und/oder Kerzenhaltern auf mehreren Friedhöfen in Gelsenkirchen, unter anderem in Erle, Resse, Hassel und Beckhausen. Insgesamt sind zehn Fälle bekannt. Dabei sind auch mehrere Gräber von Sinti und Roma auf dem Hauptfriedhof in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch hier hat der Staatsschutz zunächst ermittelt, aber keinen Ansatz für eine politisch oder fremdenfeindlich motivierte Tat gefunden. Auch sieht die Polizei aktuell keinen Zusammenhang zwischen den Schmierereien und den Diebstählen. In keinem Fall kam es zu Grabschändungen. Wenn Sie Hinweise zu den Diebstählen haben, wenden Sie sich bitte an das zuständige Fachkommissariat unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell