POL-GE: Scooter-Fahrer nach Körperverletzung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Körperverletzung im Stadtteil Rotthausen geben können. Eine 25-Jährige war als Fußgängerin am Samstagvormittag, 2. August 2025, gegen 11.25 Uhr in Höhe der Ecke Steeler Straße/Karl-Meyer-Straße unterwegs. In diesem Moment kam eine unbekannte Person mit einem E-Scooter entlanggefahren. Dabei schlug die Person die Frau ins Gesicht. Die Frau aus Osterholz-Scharmbeck wurde durch den Schlag verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie medizinisch versorgt wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 7512 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

