Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksame Zeugin verhindert Einbruch

Gelsenkirchen (ots)

Weil ein Mann sich am Freitag, 1. August 2025, gegen 2.45 Uhr auffällig verhielt und sich ohne erkennbaren Grund über längere Zeit vor einem Einfamilienhaus auf der Magdalenenstraße in Bismarck stand, wurde eine aufmerksame Zeugin skeptisch. Sie beobachtete den Mann weiter, bis sich dieser dem Eingangsbereich des Hauses näherte und die Zeugin klirrendes Glas hörte. Sie wählte den Notruf und kurze Zeit später erschienen Einsatzkräfte der Polizei an der Tatörtlichkeit. Der Tatverdächtige hatte sich zwischen Mülltonnen in der Zufahrt des Hauses versteckt. Die Beamten nahmen den Mann ohne Gegenwehr fest. Es stellte sich heraus, dass er der deutschen Sprache nicht mächtig ist und mutmaßlich auch nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Seine Identität konnte nicht festgestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. In seinem mitgeführten Rucksack fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und stellten am Gebäude eingeschlagene Fensterscheiben, hochgeschobene Rollläden sowie Hebelmarken fest. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

