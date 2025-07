Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Erfolgreiche Tierrettung aus Wasserlauf

Aurich-Wiesens (ots)

Passanten bemerkten am Dienstagabend ein schwimmendes Reh im Ems-Jade-Kanal. Auf Höhe des Wiesenser Ortsausgangs in Fließrichtung Marcardsmoor versuchte das Tier vergebens wieder an Land zu kommen, was an den dicht bewachsenen und verhältnismäßig steilen Uferhängen schlichtweg nicht gelang. Daraufhin wurde die Feuerwehr Wiesens zur Rettung gerufen. Die Einsatzkräfte setzten in der Folge alles daran, das Reh an eine zum Ausstieg aus dem Wasser geeignete Stelle zu locken. Unterstützung kam vom zuständigen Jäger, der ebenfalls vor Ort war. Zudem wurde die Feuerwehr Sandhorst mit einem Boot angefordert. Unter Verwendung mehrerer Leinen und jeder Menge Überzeugungskraft gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, den Ausreißer an eine flache Stelle zu locken, wo das Tier den Kanal aus eigener Kraft verlassen konnte. Sicherlich etwas außer Puste, augenscheinlich aber wohlauf kehrte es in die Freiheit zurück.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell