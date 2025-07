Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Erdgasfahrzeug brennt aus

Aurich-Egels (ots)

Ein Caddy ist am Dienstagmorgen auf der Egelser Straße durch ein Feuer vollkommen zerstört worden. Der hybrid mit Benzin und Gas angetriebene Wagen geriet während der Fahrt in Brand und konnte nur noch an einer Ampel vor dem Kreuzungsbereich Schoolpad/Heerenkamp zum Stehen gebracht werden. Nachdem der Fahrer sein Auto rechtzeitig verlassen hatte, setzte er den Notruf ab. Die alarmierten Feuerwehren aus Wallinghausen und Aurich rückten kurz darauf zur Einsatzstelle aus und fanden den PKW bereits in Vollbrand stehend vor.

Von den beiden Löschfahrzeugen nahmen Atemschutztrupps jeweils ein Strahlrohr vor und leiteten die Bekämpfung des Feuers ein. Durch das gemeinsame Vorgehen konnten die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der Totalverlust des Fahrzeugs war dagegen nicht mehr abzuwenden. Übrige Glutnester wurden in der Folge mittels Wärmebildkamera lokalisiert und gezielt abgelöscht. Zur Sicherheit ist der Fahrer des Wagens einem Krankenhaus zugeführt worden. Ein Abschleppunternehmen barg das ausgebrannte Wrack nach Vollendung der Löscharbeiten. Die Egelser Straße war im Bereich der Einsatzstelle für insgesamt zwei Stunden voll sowie für anschließende Reinigungsarbeiten noch teilweise gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell