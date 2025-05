Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Ladengeschäft - Zeugen gesucht

Betzdorf (ots)

Im Zeitraum Dienstag, 20.05.2025, 22:30 Uhr und Mittwoch, 21.05.2025, 08:20 Uhr brachen unbekannte Täter in der Kirchstraße 8 in Betzdorf in das Ladengeschäft "Rabattcenter" ein. Hierzu schufen sie ein Loch in der Verglasung der Eingangstür und stiegen in das Geschäft ein.

Entwendet wurden eine kleine schwarze Kasse mit Bargeld in mittleren dreistelligen Bereich sowie fünf Smartwatches.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

