Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht - Polizei bittet um Hinweise

Linz am Rhein (ots)

Am Dienstagmorgen stellte eine Fahrzeughalterin ihren Pkw, einen Ford Kuga, gegen 05:10 Uhr auf dem Parkplatz des Meusch-Centers in Linz am Rhein ab. Als sie gegen 09:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine frische Beschädigung am Heck ihres Autos fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte offenbar in diesem Zeitraum den geparkten Ford Kuga beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Durch die aufnehmenden Polizeibeamten konnten Fremdlackanhaftungen am beschädigten Fahrzeug gesichert werden, die auf das verursachende Fahrzeug hinweisen könnten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Telefonnummer 02644 / 943-0 zu melden.

