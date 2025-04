Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Widerstand bei Kontrolle nach Diebstählen

Kamp-Bornhofen (ots)

Kamp-Bornhofen - Am 01.04.2025, gegen 16.15 Uhr, meldete eine Geschädigte den Diebstahl eines Smartphones und eines Tablet aus ihrem Fahrzeug, welches zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Kamp-Bornhofen geparkt war. Aufgrund mehrerer Standortbestimmungen der Geräte wurde im Rahmen der Fahndung durch die eingesetzten Polizisten in der Folge ein 30-jähriger Tatverdächtiger am Bahnhof Kamp-Bornhofen kontrolliert. Während der Identitätsfeststellung leistete der Tatverdächtige Widerstand und musste zu Boden gebracht werden. Dabei wurde niemand verletzt. Im Laufe der anschließenden Ermittlungen wurde bei dem Tatverdächtigen das Diebesgut aus dem angezeigten Fall aufgefunden. Daneben fanden die Polizeibeamten ein weiteres gestohlenes Smartphone, sowie Lebensmittel, welche aus einem Ladendiebstahl des Einkaufmarktes stammen dürften. Da der Tatverdächtige augenscheinlich unter Betäubungsmittelseinfluß stand, wurde ihm nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen. Gegen den 30-Jährigen wurde mehrere Strafanzeigen gefertigt.

