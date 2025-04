Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten, zeitweise Vollsperrung der L281

Hachenburg (ots)

Am Montag, 01.04.2025, 17:50 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der Landstraße von Hachenburg in Richtung Bad Marienberg. Der 17jährige Fahrer eines Personenkraftwagens, wie erforderlich begleitet durch seine Mutter auf dem Beifahrersitz, verlor vermutlich aufgrund unangepasster, zu hoher Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus, kam so in den Gegenverkehr. Hier kollidierte das Fahrzeug mit zwei entgegenkommenden Autos und prallte anschließend in die Leitplanke. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch herumfliegende Teile beschädigt. Die drei Insassen des verursachenden Fahrzeuges und ein Insasse des zweiten entgegenkommenden Autos wurden leichtverletzt in Krankenhäuser verbracht, konnten diese aber inzwischen wieder verlassen. 3 Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für Unfallaufnahme, Bergung und erforderliche Reinigung der Fahrbahn von Betriebsflüssigkeiten und Splittern musste die L281 für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden, was auf dem wichtigen Zweig der Hachenburger Umleitungsstrecke zu erheblichen Behinderungen führte.

