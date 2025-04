Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahren unter Drogeneinwirkung

Rothenbach (ots)

Rothenbach. Am Dienstag, dem 01.04.2025, wurde zwischen Langenhahn und Wölferlingen, im Bereich Rothenbach-Himburg, in einer 70er-Zone, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Gegen 18:15 Uhr wurde ein Quad mit 103 km/h gemessen. Der anschließenden Verkehrskontrolle versuchte sich der Fahrer durch Flucht zu entziehen. Diese endete allerdings ca. 500m später in einem Waldstück, in welchem sich der Fahrer mit dem Quad festfuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinwirkung stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet, in welchem ihm der Entzug der Fahrerlaubnis droht.

