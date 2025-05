Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenhinweis führt zu Verkehrskontrolle - Fahrerin stark alkoholisiert

Linz am Rhein (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 07:07 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein ein Zeugenhinweis auf einen unsicher geführten Pkw ein, der auf der Bundesstraße 42 aus Richtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Bonn unterwegs war.

Der gemeldete Pkw, ein Ford Fiesta, fiel durch wiederholt stark schwankende Geschwindigkeit sowie durch das teilweise Überfahren der Mittelspur auf die Gegenfahrbahn auf.

Das Fahrzeug konnte schließlich in Unkel, an der Kreuzung B42 / Linzer Straße, im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Bei der Überprüfung der 60-jährigen Fahrerin aus dem Kreis Neuwied stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Fahrerin wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihr wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Mögliche Verkehrsteilnehmer, die durch die unsichere Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Telefonnummer 02644 / 943-0 zu melden.

