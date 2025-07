Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Aurich-Walle (ots)

Drei Fahrzeuge sind am Samstagvormittag auf dem Wallster Weg in einen Unfall verwickelt worden. Durch den Aufprall in Höhe der Einmündung Eschener Gaste waren erhebliche Beschädigungen an den Autos entstanden, sodass größere Mengen Betriebsstoffe auf die von Trümmern übersähte Fahrbahn austraten. Während die Verunfallten durch den Rettungsdienst des Landkreises Aurich versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden, rückte die Feuerwehr Walle auf Anforderung der Polizei an. Die Einsatzkräfte unterstützten bei der Absicherung der Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher und streuten die auslaufenden Flüssigkeiten mit Bindemittel ab. Zudem wurde die Fahrbahn von Trümmerteilen sowie den gebundenen Betriebsstoffen befreit. Ein Abschleppunternehmen rückte zur Bergung der drei nicht mehr fahrtauglichen Autos an. Der Wallster Weg war im Bereich der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell