FW-AUR: Aufzugtüren blieben verschlossen

Aurich (ots)

Im Fahrstuhl eines Hotelgebäudes an der Burgstraße ist am Samstagmorgen eine Person eingeschlossen worden. Die Dame war in die Aufzugskabine eingetreten, woraufhin sich die Türen schlossen, jedoch nicht wieder öffnen ließen. In Bewegung setzte sich der Fahrstuhl ebenfalls nicht. Nachdem auch der Haustechniker keine Lösung herbeiführen konnte, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich zu dem Objekt aus. In den darauffolgenden Minuten versuchten sie, die Kabinentüren mit verfügbaren Mitteln zu öffnen, was jedoch nicht zum Erfolg führte. Ein bereits verständigter Techniker traf einige Zeit später ein und konnte das Problem schließlich beheben, sodass die Eingeschlossene den Aufzug wohlauf verließ.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell