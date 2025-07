Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Holzteile von Hütte und Zaun in Brand

Aurich (ots)

Lediglich eine Dreiviertelstunde nach dem Einrücken vom vorangegangenen Einsatz wurden die Auricher Feuerwehrleute am Samstagmorgen aufgrund eines gemeldeten Schuppenbrandes erneut alarmiert. Im Zuge des Eintreffens an der gemeldeten Adresse in der Ukenastraße stellte sich für die Einsatzkräfte heraus, dass lediglich die Außenwand einer kleinen Holzhütte sowie Teile eines angrenzenden Zaunes Feuer gefangen hatten. Die Flammen konnten durch einen Atemschutztrupp mittels Strahlrohr schnell abgelöscht und weiterer Schaden damit abgewendet werden. Im Anschluss wurde der Einsatzort an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell