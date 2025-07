Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Zugangsweg für Rettungsdienst geschaffen

Aurich-Walle (ots)

Ein Bewohner der Weißdornstraße im Ortsteil Walle benötigte in der Nacht zu Samstag dringend medizinische Hilfe. Jedoch war es ihm nicht möglich, dem daraufhin anrückenden Rettungsdienst selbstständig die Tür zu öffnen. Hierzu wurde die Feuerwehr Walle angefordert. Die Einsatzkräfte versuchten zunächst, einen möglichst schadfreien Weg in das Gebäude zu ermöglichen. Weil dies auch nach Überprüfung sämtlicher Optionen nicht zu realisieren war, verschafften die Feuerwehrleute letzten Endes gewaltsam Zugang. Der Rettungsdienst übernahm daraufhin die medizinische Versorgung und brachte den Patienten anschließend in ein Krankenhaus. In Absprache mit der ebenfalls angerückten Polizei übernahm der städtische Bauhof die Absicherung des Zugangswegs.

