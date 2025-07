Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Supermarkt von Regenwassereintritt betroffen

Aurich-Extum (ots)

Kurzzeitig kräftige Gewitterschauer gingen in den frühen Mittwochabendstunden in Teilen Aurichs nieder. Während die Oberflächenentwässerung dies überwiegend problemlos meisterte, stauten sich Regenmengen in einer Senke am Dreekamp, die unmittelbar an einen dortigen Supermarkt angrenzt. Durch eine Außentür trat das Wasser nach einiger Zeit dann auch in die Räumlichkeiten des Marktes ein, weshalb die Feuerwehr Haxtum zur Hilfe gerufen wurde. Wenig später anrückende Einsatzkräfte setzten eine Tauchpumpe ein, um den angesammelten Niederschlag aus der Senke herauszubefördern und ein weiteres Eindringen in den Supermarkt zu verhindern. Das bereits hineingeflossene Wasser wurde von den Mitarbeitern aufgenommen, sodass der Betrieb ungestört weiterlaufen konnte. Gut eine halbe Stunde pumpten die Feuerwehrleute so weit wie möglich aus der Senke ab, bis keine weitere Gefahr mehr bestand.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell