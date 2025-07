FW-AUR: Gitterbox mit Holz in Flammen

Freiwillige Feuerwehr Aurich

Aurich-Dietrichsfeld (ots)

Für eine Vielzahl von Einsatzkräften aus der Stadt Aurich und dem angrenzenden Landkreis Wittmund ist am späten Mittwochnachmittag Großalarm ausgelöst worden. Gegen 17 Uhr meldeten die Betreiber eines Sägewerkes den Brand von Holzstapeln innerhalb einer Lagerhalle am Esenser Postweg. Aufgrund des parallel laufenden Einsatzes auf der Bundesstraße 210, in dem bereits einige Feuerwehrkräfte gebunden waren, entsendete die Wittmunder Regionalleitstelle die Feuerwehren Plaggenburg, Sandhorst, Tannenhausen und Wallinghausen zu der gemeldeten Adresse. Zusätzlich rückten die Drehleiter der Feuerwehr Aurich, der Schlauchwagen der Feuerwehr Walle sowie ein Tanklöschfahrzeug der Bundeswehrfeuerwehr vom naheliegenden Munitionsdepot an. Aus Wittmund kamen der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Ochtersum und der Gerätewagen Messtechnik der Kreisfeuerwehr hinzu. Ebenfalls war das Deutsche Rote Kreuz alarmiert.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Plaggenburg war es den Mitarbeitern des Sägewerkes gelungen, das brennende Holz mithilfe eines Fahrzeugs aus der Lagerhalle zu entfernen, es in ausreichender Entfernung abzulegen und bereits erste Löschversuche einzuleiten. Unter Verwendung eines Strahlrohres konnte das Feuer schließlich durch einen Atemschutztrupp bekämpft werden. Aufgrund der schnellen Gefahrenbeseitigung brachen alle noch auf Anfahrt befindlichen Kräfte diese daraufhin ab. Die Lagerhalle wurde von den Feuerwehrleuten im Anschluss noch einmal umfangreich durch eine Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert und mittels Lüfter vom übrigen Rauch befreit, ehe die Einsatzstelle nach gut einer Stunde an den Besitzer übergeben werden konnte. Mit vor Ort waren auch der Rettungsdienst, die Polizei und der Energieversorger.

