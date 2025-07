Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Umfangreicher Dieselaustritt auf Bundesstraße

Aurich-Middels

Infolge eines Unfallereignisses ist am Mittwochnachmittag der Kraftstofftank eines Sattelzuges aufgerissen worden. Große Mengen Diesel liefen hierdurch unkontrolliert auf die Fahrbahn der Esenser Straße aus und drohten zudem in das umliegende Erdreich einzusickern. Die Feuerwehr Middels und der bei der Feuerwehr Sandhorst stationierte Gerätewagen Gefahrgut rückten daraufhin zur Unfallstelle aus. Ebenso fuhr der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich an. Durch die bereits eingetroffene Polizei war die Bundesstraße 210 umgehend voll gesperrt worden.

Die Einsatzkräfte überprüften zunächst, ob das noch immer andauernde Auslaufen des Treibstoffs eingedämmt werden könnte, was aufgrund der irreparablen Beschädigung des LKW-Tanks jedoch nur noch für letzte Reste mit Hilfe einer Auffangwanne möglich war. Um den ausgetretenen Dieselmengen Herr zu werden, benötigten die Feuerwehrleute in der Folge größere Mengen Bindemittel. Zudem erforderten angekündigte Gewitter und Regengüsse entsprechende Eile beim Auffangen des Kraftstoffs. Der nicht mehr fahrtüchtige Lastwagen ist anschließend abgeschleppt worden, die letztendliche Reinigung der Fahrbahn wurde durch eine Fachfirma durchgeführt. Rund zwei Stunden waren etwa 35 Einsatzkräfte sowie die Kreisstraßenmeisterei und die Untere Wasserbehörde vor Ort gefordert.

