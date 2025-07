Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Tür zu Patientin geöffnet

Aurich (ots)

Die Feuerwehr Aurich und der Rettungsdienst sind am Donnerstagvormittag einer gestürzten Person zur Hilfe geeilt. Die Frau war in ihrem Haus an der Egelser Straße hingefallen und schaffte es aus eigener Kraft nicht wieder hochzukommen, weshalb sie die Hilfe der Einsatzkräfte benötigte, denen sie jedoch nicht selbst öffnen konnte. Den Feuerwehrleuten gelang es, binnen weniger Minuten eine schadfreie Zuwegung in das Gebäude zu schaffen. Während die Sanitäter der Dame aufhalfen und sie im Anschluss behandelten, war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

