Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Melder-Defekt lässt Feuerwehr anrücken

Aurich-Egels (ots)

Aus einem Gewerbebetrieb an der Egelser Straße lief in der Sonntagnacht ein Feueralarm bei der Wittmunder Regionalleitstelle auf. Das Objekt wurde daraufhin durch die Feuerwehr Wallinghausen und den Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich angefahren. Erste Erkundungsmaßnahmen verdeutlichten schnell, dass die Brandmeldeanlage nicht durch ein Feuer, sondern einen defekten Handdruckmelder ausgelöst worden war. Beide Feuerwehren konnten mit Übergabe der Einsatzstelle an einen Gebäudeverantwortlichen schon kurz darauf wieder abrücken.

