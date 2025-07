POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Haftbefehle nach Raubüberfall

Gelsenkirchen (ots) - Mithilfe mehrerer Bilder sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einer tatverdächtigen Betrügerin. Die Unbekannte wird verdächtigt, am Dienstag, 10. Juni 2025, gegen 23.15 Uhr an einer Tankstelle an der Willy-Brandt-Allee in Erle ein Auto betankt und sich anschließend entfernt zu haben, ohne zu bezahlen. Die an dem Fahrzeug angebrachten ...

mehr