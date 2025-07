Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto kollidiert bei Wendemanöver mit Radfahrer

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Buer ist ein Fahrradfahrer am Dienstag, 29. Juli 2025, schwer verletzt worden. Der 63-jährige Mann aus Gelsenkirchen war um 11.45 Uhr auf seinem Pedelec gemeinsam mit einem weiteren Radfahrer auf der Dorstener Straße in Richtung Pawiker Straße unterwegs. In gleicher Fahrtrichtung fuhr vor ihnen ein 64 Jahre alter Autofahrer aus Essen mit seinem Fahrzeug vom Fahrbahnrand los, um direkt darauf zum Wenden links in eine Hofeinfahrt einzubiegen. Der Pedelecfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Auto zusammen. Dabei wurde der Gelsenkirchener schwer verletzt und nach medizinischer Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Radfahrer, ein 59-jähriger Gelsenkirchener, sowie der Autofahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell