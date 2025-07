Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Grundschule in Heßler

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Grundschule in Heßler hat die Polizei drei Tatverdächtige gestellt. Gegen 2.20 Uhr am frühen Dienstagmorgen, 29. Juli 2025, meldete eine Anwohnerin der Polizei Geräusche von der dortigen Schule, zudem sah sie die Bewegung von Taschenlampen in dem Gebäude in der Straße Fersenbruch. Eintreffende Einsatzkräfte umstellten das Gebäude und konnten vor Ort tatsächlich drei Männer antreffen, die zunächst versuchten, zu flüchten, nach kurzer fußläufiger Verfolgung schließlich aber gestellt werden konnten. Die drei Gelsenkirchener im Alter von 24, 25 und 26 Jahren wurden mit zur Wache genommen. Die Ermittlungen dauern an.

