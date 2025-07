POL-GE: Einsatz wegen Spielzeugwaffe in Schalke

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Diebstahl aus einem Auto hat die Polizei am Sonntagabend, 27. Juli 2025, zwei Tatverdächtige in der Altstadt gestellt. Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr beobachtet, wie ein 33-jähriger Mann und eine 27 Jahre alte Frau an geparkten Fahrzeugen an der Weberstraße in Höhe der Kirchstraße entlangschlichen. Der Mann öffnete schließlich die Autotür eines abgestellten Fahrzeugs und entwendete ...

