Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl aus Auto zieht Strafanzeige nach sich

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Diebstahl aus einem Auto hat die Polizei am Sonntagabend, 27. Juli 2025, zwei Tatverdächtige in der Altstadt gestellt. Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr beobachtet, wie ein 33-jähriger Mann und eine 27 Jahre alte Frau an geparkten Fahrzeugen an der Weberstraße in Höhe der Kirchstraße entlangschlichen. Der Mann öffnete schließlich die Autotür eines abgestellten Fahrzeugs und entwendete aus diesem eine Jacke samt Bargeld und weiterer Ausweisdokumente. Mit dem Diebesgut entfernte sich das Duo, während die Zeugen die Polizei alarmierten. Die Beamten trafen die beiden Tatverdächtigen kurz darauf unweit entfernt an der Gildenstraße an und nahmen die beiden Gelsenkirchener zur Identitätsfeststellung mit zur Polizeiwache. Bei dem Mann fanden sie das vermeintlich entwendete Bargeld, das anschließend dem 45 Jahre alten Eigentümer zurückgegeben werden konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen die Polizeiwache wieder verlassen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

