Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer entblößt sich und landet im Krankenhaus

Gelsenkirchen (ots)

Ein polizeibekannter 47jähriger Gelsenkirchener randalierte am Freitag, gegen 15.10 Uhr, vor und in einer Obdachlosenunterkunft in Gelsenkirchen-Schalke und verlangte Einlass. Bei Eintreffen der Streifenwagen lief der Mann direkt hochgradig aggressiv auf die Polizeibeamten zu. Als er nun aufgefordert wurde, sich auf den Boden zu legen, entblößte er seinen Intimbereich und legte sich in Rückenlage auf den Boden. Hier konnte er dann zunächst gefesselt werden.

Der 47jährige sollte jetzt dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Beim Verbringen zum Transportfahrzeug versuchte er immer wieder, sich loszureißen, nach den Beamten zu greifen und diese zu beißen. Mit den Worten "entweder sterbe ich oder ihr" wehrte er sich weiterhin gegen das Verbringen ins Fahrzeug.

Der Randalierer musste letztlich erst durch eine hinzugerufene Notärztin mit einem Beruhigungsmittel ruhig gestellt werden, bevor er letztlich im Krankenhaus einem Psychiater vorgestellt werden konnte. Ihn erwartet erneut ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

