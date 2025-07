POL-GE: Ermittlungserfolg nach Wasserwerkertrick - Tatverdächtiger festgenommen

Gelsenkirchen (ots) - Zeugen alarmierten in den frühen Freitagmorgenstunden am 25. Juli 2025, gegen 1.45 Uhr die Polizei, weil ein Mann auf der Hochstraße augenscheinlich ausgeraubt wurde. Die Beamten fuhren umgehend nach Buer und trafen dort auf einen am Boden liegenden 61-Jährigen, der bereits durch den Rettungsdienst behandelt wurde. Der Gelsenkirchener hatte eine Verletzung im Kopfbereich und wurde kurze Zeit ...

