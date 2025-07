Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecher festgenommen - Polizeihubschrauber im Einsatz

Gelsenkirchen (ots)

Ein Zeuge meldete am Mittwoch, 23. Juli 2025, gegen 23.30 Uhr verdächtige Geräusche aus einer Kleingartenanlage. Daraufhin entsandte die Einsatzleitstelle der Polizei eine Streife zur Plutostraße in Bulmke-Hüllen, um die Situation zu überprüfen. Die Beamten stellten tatsächlich frische Einbruchsspuren in einer der dortigen Kleingartenparzellen fest und leiteten weitere Fahndungsmaßnahmen ein. Ein 28-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde im Umfeld des Tatorts vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Er führte Gegenstände mit sich, die in Verbindung mit dem Einbruch stehen könnten. Im Rahmen der Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der den Tatortbereich überflog, um weitere Tatverdächtige festzustellen. Ein 24-jähriger und ein 29-jähriger Gelsenkirchener, die keine Beteiligung an dem Einbruch hatten, strahlten den Hubschrauber mit einem Laser an. Die Einsatzkräfte in der Luft lokalisierten die beiden Männer und lotsten einen Streifenwagen zu ihnen, der ihre Personalien aufnahm. Gegen die Gelsenkirchener wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell