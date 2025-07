Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach versuchter schwerer Brandstiftung - Zeugen gesucht

Rostock (ots)

In der Nacht zu Samstag (19.07.2025) kam es gegen 00:50 Uhr zu einem Angriff auf eine Erdgeschosswohnung im Patriotischen Weg 131 in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt.

Nach ersten Erkenntnissen warf ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einen sogenannten "Molotov-Cocktail" auf das Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der Flaschenwurf beschädigte das Fenster, jedoch kam es zu keinem Brand im Inneren der Wohnung. Zeugen die zuvor einen Knall vernommen hatten, beobachteten eine verdächtige Person, die sich von der Tatörtlichkeit in Richtung Doberaner Platz entfernte. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten die am Fenster brennende Flüssigkeit mittels Pulverlöscher zügig löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die tatverdächtige Person konnte von den Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - ca. 170 cm groß, - Glatze oder sehr kurze/kaum vorhandene Haare, - trug ein schwarzes T-Shirt mit rotem Aufdruck, - kurze dunkle Hose, - dunkler Rucksack

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter, zu seiner Fluchtrichtung oder zu anderen verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Patriotischen Weges oder Doberaner Platz machen können, sich unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, der Onlinewache (https://www.polizei.mvnet.de/) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

