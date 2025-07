Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Raub am S-Bahnhaltepunkt Lütten Klein - Zwei Tatverdächtige gestellt

Rostock (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18:00 Uhr, kam es am S-Bahnhaltepunkt Lütten Klein in Rostock zu einem Raub auf einen 41-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der irakische Staatsangehörige von drei ihm unbekannten jungen Männern körperlich angegriffen. Dabei entnahmen sie ihm seine mitgeführte Tasche sowie Bargeld. Während der Tat wurde das Opfer mehrfach getreten und mit einem Taschenmesser bedroht.

Unmittelbar nach Eingang des Notrufes leitete die Polizei eine Nahbereichsfahndung ein. Im Umfeld des Tatorts konnten zwei Personen angetroffen werden, die der Täterbeschreibung entsprachen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei syrische Staatsangehörige im Alter von 15 und 19 Jahren.

Im Rahmen der Durchsuchung der Personen fanden die Einsatzkräfte sowohl das mutmaßlich verwendete Messer als auch das entwendete Eigentum des Geschädigten. Beides wurde sichergestellt. Die beiden Verdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Dank der Unterstützung der Bundespolizei konnte zudem Videomaterial vom Tatort gesichert werden.

Die Ermittlungen, insbesondere zur Identifizierung des dritten Tatverdächtigen, dauern an und werden vom Kriminalkommissariat Rostock geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell