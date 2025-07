Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf einen Obdachlosen

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Aufklärung eines Vorfalls, welcher sich bereits am Morgen des letzten Freitags, 18. Juli 2025, in der Schweriner Innenstadt am Alten Garten ereignet haben soll.

Ein Hinweisgeber wurde dort gegen 07:30 Uhr auf einen männlichen Tatverdächtigen seitlich des Staatstheaters aufmerksam, als dieser lautstark auf einen am Boden liegenden Mann einredete. Nachdem der scheinbar Schlafende nicht zu reagieren schien, beobachtete der Zeuge weiterhin, wie der Täter mehrfach mit dem Fuß in Richtung des Unterkörpers, als auch gegen den Kopf des 20-jährigen Polen trat. Danach entfernte sich der Unbekannte vom Ort des Geschehens in Richtung Graf-Schack-Allee. Der Zeuge informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Täter verlief erfolglos.

Das Opfer, ohne festen Wohnsitz, trug leichte Verletzungen davon, welche vor Ort durch eine herbeigerufene Rettungswagenbesatzung versorgt wurden.

Der flüchtige Tatverdächtige konnte durch den Hinweisgeber wie folgt beschrieben werden:

- männlich - osteuropäischer Phänotyp - ca. 180 cm groß - dunkles Basecap - weißes T-Shirt - schwarze Jogginghose mit weißen Streifen - Bauchtasche

Die Schweriner Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche weitere Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder den Verantwortlichen machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell