Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Heuballenbrand

Schmittweiler (ots)

Zeugenaufruf aufgrund unklarer Brandursache. Am Freitagnachmittag wurde ein Heuballenbrand an einem Feldweg in der Gemarkung Schmittweiler (Landkreis Bad Kreuznach) gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Heuballen bereits fast gänzlich abgebrannt. Die Brandursache ist bis dato unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter 0631 369-14599 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell