POL-MS: Diebeszug im Geistviertel endet in Haft - 48-Jähriger festgenommen

Münster (ots)

Polizisten haben am Dienstag (09.07.) an der Friedrich-Ebert-Straße einen Dieb festgenommen, der für mehrere Ladendiebstähle verantwortlich sein soll.

Aufmerksame Zeugen beobachteten den 48-Jährigen an der Roddestraße dabei, wie er an verschiedenen Autos testete, ob diese verschlossen waren. Anschließend legte der Mann sich hinter die Fahrzeuge schlafen.

Hinzugerufene Polizisten stellten bei einer anschließenden Kontrolle fest, dass der 48-Jährige verschiedenes Diebesgut bei sich trug. Ermittlungen der Beamten ergaben, dass er die Waren kurz zuvor aus angrenzenden Geschäften gestohlen hatte. Die Polizisten entließen den Mann zunächst vor Ort.

Kurze Zeit später erhielten die Polizisten eine weitere Meldung, dass ein Unbekannter einen Ladendiebstahl an der Friedrich-Ebert-Straße begangen hatte und flüchtig war. Die Beamten beobachteten den Täter in einem nahegelegenen Schuhgeschäft. Er packte in dem Moment Ware in eine Tasche und wollte diese entwenden. Daraufhin sprachen die Beamten ihn an und nahmen ihn vorläufig fest.

Insgesamt soll der 48-jährige Deutsche an diesem Tag vier Ladendiebstähle begangen haben.

Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den Mann.

