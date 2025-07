Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Ein Auto kollidierte am Dienstagnachmittag, 22. Juli 2025, mit einer Ampel auf der De-la-Chevallerie-Straße in Buer, wobei die Fahrerin leicht verletzt wurde. Laut Zeugenangaben fuhr die 78-jährige Gelsenkirchenerin auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Kurt-Schumacher-Straße, als neben ihr ein grüner Kleinwagen unvermittelt auf ihre Fahrbahn wechseln wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Seniorin stark ab und wich nach rechts auf den Gehweg aus. Ihr Fahrzeug prallte daraufhin gegen mehrere Begrenzungspfeiler sowie den Mast einer Ampel im Kreuzungsbereich Nienhofstraße. Der männliche Fahrer des grünen Kleinwagens entfernte sich in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Straße von der Unfallörtlichkeit, ohne Rücksprache mit den Beteiligten zu halten. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sicherten die Unfallstelle, nahmen den Unfall auf und versorgten die leicht verletzte Gelsenkirchenerin, die zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei bittet den Fahrer des grünen Kleinwagens, sich bei der Polizei zu melden, um die Umstände des Unfalls zu klären. Weiterhin werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten, Kontakt zur Polizei aufzunehmen. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter 0209 365 6231 oder die Einsatzleitstelle unter 0209 365 2160 entgegen.

