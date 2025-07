POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt

Gelsenkirchen (ots) - Nachdem er deutlich zu schnell fuhr, versuchte ein Gelsenkirchener vergeblich der Polizei in Gelsenkirchen-Erle zu entkommen. Am Montag, 21. Juli 2025, führten Polizeikräfte Geschwindigkeitsmessungen auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Fußgängerbrücke an der Nahverkehrsanlage an der Arena durch. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Motorrad die Straße entlang - und das mit ...

