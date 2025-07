POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt die tatverdächtigen Einbrecher?

Gelsenkirchen (ots) - Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei Gelsenkirchen am Wochenende zwei Tatverdächtige in einem Fall von Kellereinbruch in Schalke stellen. Die 43-jährige Gelsenkirchenerin beobachtete am Sonntagabend, 20. Juli 2025, wie zwei Männer gegen 20.45 Uhr an mehreren Haustüren auf der Florastraße rüttelten. Schließlich verschwanden die beiden in einem Hausflur. Während die eingesetzten ...

