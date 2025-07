Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßliche Einbrecher gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei Gelsenkirchen am Wochenende zwei Tatverdächtige in einem Fall von Kellereinbruch in Schalke stellen.

Die 43-jährige Gelsenkirchenerin beobachtete am Sonntagabend, 20. Juli 2025, wie zwei Männer gegen 20.45 Uhr an mehreren Haustüren auf der Florastraße rüttelten. Schließlich verschwanden die beiden in einem Hausflur.

Während die eingesetzten Beamten die Zeugin vor Ort befragten, kam das Duo aus dem Haus wieder heraus. Unter anderem schoben sie einen E-Scooter nun neben sich her, den sie zuvor laut Aussage der Gelsenkirchenerin noch nicht dabei hatten.

Die Polizeibeamten stoppten die Tatverdächtigen und durchsuchten sie. Dabei fanden sie bei den beiden Männern diverses Werkzeug und Diebesgut.

Der 43 Jahre alte Gelsenkirchener und der 31-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Wache genommen. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell