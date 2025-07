Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Überfall auf Discounter - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Drei bislang Unbekannte haben versucht, einen Discounter in Scholven auszurauben. Kurz vor Ladenschluss am Mittwochabend, 16. Juli 2025, betraten gegen 20.55 Uhr zwei maskierte Personen das Geschäft in der Straße Scheideweg, während eine dritte maskierte Person vor dem Geschäft wartete.

Im Laden forderte einer der Tatverdächtigen eine 54-jährige Mitarbeiterin aus Dorsten auf, die Kasse zu öffnen und zum Tresor zu gehen. Dabei hielt er ein Messer in der Hand, mit welchem er die Frau auch schlug. Der zweite Tatverdächtige forderte wiederum eine 30 Jahre alte Mitarbeiterin aus Bottrop ebenfalls auf, ihm den Zutritt zum Tresor zu ermöglichen. Dabei drohte er ihr unter Vorhalt eines Elektroschockers.

Als der Filialleiter, ein 28-jähriger Gladbecker, auf die Lautstärke im Kassenbereich aufmerksam wurde, begab er sich nach vorne und schrie die Tatverdächtigen an. Diese flüchteten daraufhin zusammen mit dem vor dem Laden stehenden dritten Unbekannten und ohne Beute. Zwei von ihnen flüchteten in Richtung der nahe gelegenen Parkanlage, ein dritter nahm einen E-Scooter und flüchtete über den Scheideweg in Richtung Gladbeck.

Ein Rettungswagen kümmerte sich im Anschluss um die medizinische Versorgung der verletzten 54-Jährigen.

Die Tatverdächtigen waren laut Zeugenaussagen zwischen 17 und 25 Jahre alt. Einer von ihnen trug eine rote Jacke sowie eine Jeans. Die beiden anderen waren dunkel bzw. schwarz gekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

