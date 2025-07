Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hausfriedensbruch endet im Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

für eine 42-jährige Gelsenkirchenerin endete ein zunächst harmloser Einsatz im Gewahrsam der Polizei. Zunächst wollte die Gelsenkirchenerin am Samstag, 19.07.25, um 13:15 Uhr die Wohnung eines Bekannten in Schalke nicht verlassen. Nachdem dieser die Polizei rief und diese das Hausrecht des Wohnungsinhabers durchsetzen wollte, griff die alkoholisierte Täterin die Polizeibeamten mit gezielten Tritten an. Da sie sich nicht beruhigen ließ, musste sie schließlich dem Gewahrsam der Polizei zugeführt werden, wo sie sich erstmal beruhigen konnte. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Die Beamten wurden zum Glück nur leicht verletzt.

