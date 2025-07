Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw und Traktor kollidieren miteinander - eine Person verletzt

Körner (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam in der Volkenrodaer Straße am Donnerstag gegen 15 Uhr die Fahrer eines Nissan auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Ein weiteres Auto wurde in Folge des Unfalls beschädigt. Der Fahrzeugführer des Nissan musste medizinisch versorgt werden. Zum genauen Unfallhergang hat die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich die Ermittlungen aufgenommen.

