Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand auf Recyclinghof

Mühlhausen (ots)

Zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei kam es am Freitag gegen 01.15 Uhr in der Ernst-Claes-Straße. Aus noch ungeklärter Ursache geriet Bauschutt in einem Container in Brand. Der Sachschaden fiel gering aus. Glücklicherweise blieben Gebäude und Personen unversehrt. Auch Beeinträchtigungen für Anwohner gab es nicht. Gegenwärtig kann eine Brandstiftung ausgeschlossen werden.

