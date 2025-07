Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hungrige Diebe plündern Sportlerheim

Sundhausen(Nordhausen) (ots)

Wie der Polizei am Donnerstagabend bekannt wurde drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam in das Sportleiheim in der Carlsburger Straße ein. Der oder die Täter entwendeten Grillgut und Getränke im Wert von etwa 100 Euro. Hierbei beschädigten die Unbekannten eine Scheibe und ein Türschloss.

Die Beamten der Polizei ermitteln wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Personen, die Hinwiese zum Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03631/960 in Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0172101

