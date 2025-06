Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Butzbach: Trickdiebe am Seniorenwohnheim

Zwei Personen betraten am Dienstag, 17. Juni, gegen 19.30 Uhr durch eine geöffnete Terrassentür eine Wohnung im Seniorenheim in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Während eine Person die Bewohnerin in ein Gespräch verwickelte und dabei angab, eine Unterbringung für einen Verwandten zu suchen, begab sich die andere unbemerkt an eine Tasche der Bewohnerin und entnahm daraus das Portmonee. Nachdem sie 200 Euro aus dem Portmonee genommen hatte, legte sie es zurück in die Tasche. Anschließend verließen beide Personen die Wohnung, der Diebstahl fiel erst etwas später auf. Bei den Personen handelte es sich zu einen um eine 25 bis 30 Jahre alte Frau mit kräftiger Figur. Sie ist etwa 165cm groß und hat glatte, braune Haare, die in einem Zopf gebunden waren. Sie sprach akzentfrei Deutsch und trug ein dunkles Oberteil, dazu eine graue, lange Hose. Die zweite Person ist männlich und auch etwa 25 bis 30 Jahre alt, zudem etwa 185cm groß und schlank. Er hat schwarze, kurze Haare, eine rundliche Kopfform, trug einen Kinnbart und sprach ebenfalls akzentfrei Deutsch. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine dunkle, lange Hose. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wem sind die beiden Personen am Dienstag in Butzbach aufgefallen? Wer kann die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

