Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fenster aufgehebelt + Geld aus Mercedes geklaut

Friedberg (ots)

Friedberg- Bruchenbrücken: Fenster aufgehebelt

Ein Dieb hebelte in der Nacht auf Dienstag, 17. Juni, ein Fenster in der Vilbeler Straße auf und stieg darüber in das Einfamilienhaus ein. Zwischen 19.45 Uhr und 8.30 Uhr nahm der Unbekannte Geld und Münzen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro an sich und flüchtete vermutlich über die Terrassentür. Es entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden am Fenster. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen in diesem Zusammenhang aufgefallen sind (Telefonnummer 06031/6010).

Karben- Klein-Karben: Geld aus Mercedes geklaut

Diebe schlugen eine Scheibe eines grauen Mercedes CLA ein, der im Karbener Weg stand. Zwischen Montag, 16. Juni, 16 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, verursachten sie damit einen etwa 500 Euro hohen Schaden, durchsuchten das Auto und nahmen 100 Euro aus der Mittelkonsole an sich. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06101/54600).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell