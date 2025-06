Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gartengerät entwendet in Ober-Rosbach + Mann entblößt sich in Bad Salzhausen-Zeugen gesucht! + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldung vom 17.06.2025

Rosbach: Gartengerät entwendet

Gartengerät im Wert von mehreren 1000 Euro entwendeten Diebe aus einer Gartenhütte in Ober-Rosbach am letzten Wochenende. Zwischen Samstag (14.6.) gegen 11 Uhr und Montag (16.6.) gegen 15 Uhr suchten die Langfinger das Gartenhaus im Bereich der Flur "Beim dicken Stein" heim. Sie knackten das Schloss der Tür und entwendeten unter anderem eine Kettensäge und einen Hochentaster der Marke Stihl, einen Rasenmäher und auch einen Freischneider. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können.

Nidda: Mann entblößt sich - Zeugen gesucht!

Im oberen Kurpark in Bad Salzhausen entblößte sich am Montag (16.6.) ein Mann. Gegen 13.45 Uhr lag er in einem Pavillon im Oberen Park zwischen Geiß-Nidda und Bahnhof. Dabei manipulierte er an seinem Geschlechtsteil herum. Die Polizei ermittelt wegen Exhibitionismus. Bei dem Täter soll es sich um einen kräftigen Mann um die 40 gehandelt haben. Er hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06042/9648-0

Nidda: Nach Parkrempler vom Unfallort geflohen - Zeugen gesucht!

Auf dem Parkplatz einer Klinik in der Kurstraße in Bad Salzhausen ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall. Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr parkte die Fahrerin eines schwarzen Toyota Corolla ihr Fahrzeug an der dortigen Örtlichkeit. In der Zwischenzeit touchierte ein anderes Fahrzeug offenbar beim Ein- oder Ausparken den Toyota an der vorderen, rechten Stoßstange. Hier entstanden Kratzer. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei in Nidda, Tel.: 06042/9648-181 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Bad Vilbel: Zwei Fahrräder gestohlen

Ein Paar stellte seine beiden E-Bikes am Montagabend (16.6.) gegen 19.15 Uhr in der Wiesengasse ab. Dazu schlossen sie die Räder mit einem Schloss um die Sattelstange an ein Verkehrsschild an. Ein Bügelschloss schoben sie zur Sicherung durch die Speichen der Räder. Als die beiden gegen 22 Uhr zum Abstellplatz der Fahrräder zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass diese gestohlen waren. Auch das Bügelschloss war verschwunden. Lediglich das Schloss, das an Sattelstange und Verkehrsschild angebracht war, befand sich noch vor Ort. Bei den E-Bikes handelt es sich um ein brombeerfarbenes Rad der Marke Victoria mit ockerfarbener Färbung im Bereich des Akkus. Auf dem Gepäckträger des Damenrades befand sich ein schwarzer Fahrradkorb. Das entwendete Herrenrad ist ein E-Bike der Marke Herkules. Der Gesamtwert der Fahrräder beläuft sich auf ca. 3300 Euro. Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können.

Bad Vilbel: Berauscht die Vorfahrt genommen

An der Einmündung Hanauer Straße/Bergstraße kam es am Montag (16.6.) gegen 17.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines blauen Hyundai i20 befuhr die Hanauer Straße in Richtung Lindenweg. An der Einmündung Bergstraße bog sie nach rechts in die Bergstraße ab und übersah hierbei offenbar den Fahrer einen grauen VW Golf, der die Bergstraße in Richtung Lindenweg fuhr und vorfahrtberechtigt war. Die beiden PKW stießen zusammen. An der rechten Stoßstange des Hyundai der 42-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Kotflügel, Fahrertür und Felge auf der linken Seite des VW Golf wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Fahrer beider PKW als auch die beiden Mitfahrerinnen aus dem Hyundai und der Mitfahrer des Golfs blieben unverletzt. Da die 42-jährige Hyundaifahrerin offenbar unter Alkoholeinfluss stand, musste sie sich mit den Polizisten zur Wache begeben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Ihren Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Corina Weisbrod

