POL-WE: E-Scooter gestohlen in Bad Vilbel und Karben + Mann erleidet Kopfverletzungen - Polizei sucht Zeugen der Schlägerei in Friedberg + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldung vom 16.06.2025

Wölfersheim: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Der Fahrer eines blauen VW Golf fuhr am Sonntag (15.6.) gegen 2 Uhr auf der B455 Richtung Hungen. An der Autobahnauffahrt bog der 51-Jährige nach links auf die A45 in Richtung Hanau ab. Dabei übersah der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis offenbar den auf der Bundesstraße entgegenkommenden Renault Twingo einer 41-jährigen Hungenerin. Beide Fahrzeuge stießen frontal ineinander. Dabei verletzten sich der Golffahrer, die Renaultfahrerin, als auch der Jugendliche Beifahrer im Renault leicht. Rettungssanitäter versorgten sie medizinisch. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Um an der Unfallstelle auslaufende Betriebsstoffe kümmerte sich die Feuerwehr. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Mann erleidet Kopfverletzungen - Polizei sucht Zeugen der Schlägerei

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am frühen Samstagabend (14.6.) am Konrad-Adenauer-Platz. Ein bislang Unbekannter schlug einen Mann gegen den Kopf. Daraufhin stürzte der 35-jährige Afghane. Er erlitt bei der Attacke erhebliche Verletzungen im Bereich des Kopfes. Ein Rettungshubschrauber verbrachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 180 cm großen und muskulösen Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Er habe einen Drei-Tage-Bart und ein erdfarbenes T-Shirt getragen. Insgesamt habe er ungepflegt gewirkt.

Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 17.30 Uhr ereignete! Die Ermittler fragen: Wer hat den Angriff am Samstagabend beobachtet? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Täter geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Karben: Zusammenstoß nach Wendemanöver

Der 61-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes GLA bog am Samstag (14.6.) kurz vor 22 Uhr von der Landstraße zwischen Bad Homburg und Kloppenheim auf die B3 in Richtung Frankfurt ein. Hier entschloss er sich aber zu wenden und überfuhr die Sperrfläche, um in die Gegenrichtung umzukehren. Der Fahrer einer Mercedes E-Klasse, ein 49-Jähriger aus Karben, der auf der B3 fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und stieß in die Fahrerseite des Mercedes GLA. Beim Zusammenprall erlitt der Fahrer des GLA aus dem Main-Kinzig-Kreis schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Beifahrer, ein 27-Jähriger blieb unverletzt. Der 49-Jährige E-Klasse-Fahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt ca. 25.000 Euro.

Die B3 musste wegen der Räumungsarbeiten bis nach Mitternacht gesperrt werden. Abschleppdienste verbrachten die Fahrzeuge von der Unfallstelle.

Bad Vilbel: E-Scooter gestohlen

Mehrere E-Scooter entwendeten Diebe am Wochenende im Bereich Bad Vilbel. Während der Besitzer eines E-Scooters sich am Freitag (13.6.) im kühlen Nass des Freibads in der Huizener Straße erfrischte, entwendeten Diebe sein Fahrzeug. Zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr knackten sie das Zahlenschloss, mit dem der schwarze Xiaomi Scooter angeschlossen war. Das Elektrofahrzeug hat einen Wert von ca. 400 Euro. Auch in der Niddastraße machten sich am Freitagnachmittag Langfinger an zwei E-Scootern zu schaffen. Zwischen 16.15 Uhr und 19 Uhr überwanden sie auch hier die Sicherung der beiden E-Roller durch Zahlenschlösser. Mit einem schwarzen E-Scooter der Marke Street Booster und einem Grauen der Firma Ninebot machten sich die Gauner aus dem Staub. Die beiden Fahrzeuge haben einen Wert von insgesamt knapp 1600 Euro. Am Samstag (14.6.) schlugen die Diebe erneut am Schwimmbad in der Huizener Straße zu. Zwischen 15 Uhr und 18 Uhr entwendeten sie einen mit Fahrradschloss gesicherten Scooter der Marke Zamelux Green im Wert von ca. 700 Euro. Etwa im gleichen Zeitraum brach man auch in der Niddastraße ein Fahrradschloss auf und entwendete den damit angeschlossenen E-Scooter der Marke Xiaomi im Wert von ca. 400 Euro. Auch am Sonntag (15.6.) wurden E-Scooter entwendet. Zwischen 14.50 Uhr und 15.30 Uhr stahlen Diebe einen am Bahnhof in Karben-Kloppenheim abgestellten E-Scooter der Marke Ninebot. Der braune E-Roller hat einen Wert von ca. 600 Euro. Grundsätzlich gelten, für eine optimale Sicherung der Elektro-Roller, die gleichen Empfehlungen wie für Fahrräder: → Nutzen Sie sichere Fahrradschlösser, die nicht leicht aufzubrechen sind. → Schließen Sie den Roller an einem fest verankerten Gegenstand an. → Manche Scooter verfügen über Ösen, die sich zur Durchführung eines Schlosses eignen. Hierauf sollte bereits beim Kauf geachtet werden. → Ist keine solche Öse vorhanden, sollte das Fahrzeug so straff mit dem Schloss umgeben werden, dass der Dieb es nicht durch die Schlaufe herausziehen kann. Zusätzlichen Schutz können Wegfahrsperren und GPS-Tracker bieten.

Analog zu Fahrrädern, können E-Scooter mit der F.E.I.N-Codierung versehen werden. Der Code ermöglicht eine Zuordnung zum eigentlichen Besitzer. Das unterstützt die Polizei bei Kontrollen und der Rückführung des Fahrzeugs, wenn es aufgefunden wird.

Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

