Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: in Container eingedrungen + Graffiti gesprüht

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: in Container eingedrungen

Auf Baumaschinen und einen Industriesauger hatten es Diebe bei ihrem Einbruch in einen Container in der Carl-Benz-Allee abgesehen. Durch die verschlossene Eingangstür drangen sie in der Nacht zu Samstag (07.06.2025), gegen 01:10 Uhr, in den Container ein und flüchteten mitsamt ihrem Diebesgut. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/54600 in Verbindung zu setzen.

Karben-Kloppenheim: Graffiti gesprüht

An acht verschiedenen Örtlichkeiten sprühten Unbekannte Graffiti. Mit roter Farbe brachten die Vandalen die Schmierereien in der Bahnhofstraße, Frankfurter Straße und der Vogelsbergstraße an. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Wann die Unbekannten am Werk waren, ist unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind vor Sonntagmorgen (08.06.2025), 07:30 Uhr verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Vandalen geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/54600.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell