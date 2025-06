POL-WE: Einbruch im Erdgeschoss + Baustellen-WC angezündet + Einbrüche in Basaltwerk + Altkleidercontainer geöffnet + Fenster hält stand + Vier Autos zerkratzt + Zelte beschädigt + Verkaufshütte aufgebrochen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Einbruch im Erdgeschoss

In der Bergstraße in Bad Vilbel verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Dort drangen sie in eine Erdgeschosswohnung ein. Die Täter durchsuchten die Wohnung. Ob sie Beute machten ist bislang unklar. Der Tatzeitraum wird auf Samstag (07.06.2025), 19:05 Uhr bis Sonntag (08.06.2025), 12:30 Uhr eingegrenzt. Die Kriminalpolizei Wetterau ermittelt und bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Baustellentoilette angezündet

Zwei Unbekannte setzten am Montagabend (09.06.2025) gegen 23:20 Uhr auf bislang unbekannte Art eine Baustellentoilette in der Ovid-Straße in Butzbach in Brand. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Zeugen beschrieben die beiden Täter als jeweils 15 bis 16 Jahre alt. Einer sei etwa 175 cm groß, hatte einen hellen Teint, dunkelblonde, glatte Haare und sei mit einem dunklen Kapuzenpullover und dunkler Hose bekleidet gewesen. Der zweite Täter war ebenfalls dunkel und sportlich gekleidet, wird auf circa 165 cm groß geschätzt, hatte einen hellen Teint und braune, glatte Haare. Zeugen, denen die beiden Täter aufgefallen sind oder die Hinweise auf deren Identität geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Einbrüche in Basaltwerke

Gegen 00:40 Uhr drangen Unbekannte am Montag (09.06.2025) in eine Lagerhalle im Basaltwerk "Am Hammer" in Büdingen ein. Die Täter brachen mehrere Türen auf. Was genau gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Auch in einem benachbarten Asphaltwerk kam es zu einem Einbruch. Ob die Täter dort Beute machten, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Kripo in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Altkleidercontainer geöffnet

Auf einem größeren Parkplatz in der Georg-Scheller-Straße in Bad Nauheim öffneten insgesamt acht Männer am Montagmittag (09.06.2025) gegen 12:15 Uhr drei Altkleidercontainer. Sie ließen mehrere Plastiksäcke mit Kleidungsstücken mitgehen. Vier Männer fuhren mit einem silberfarbenen BMW mit ausländischem Kennzeichen vom Tatort davon. Die anderen vier Männer entfernten sich zu Fuß. Die Polizei bittet Zeugen, denen die Männer oder der silberfarbene BMW aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Wöllstadt: Fenster hält stand

Im Zeitraum zwischen Sonntag (01.06.2025) und Sonntag (08.06.2025), 19:30 Uhr versuchten Einbrecher gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Emsstraße in Nieder-Wöllstadt zu öffnen. Das Fenster hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand, sodass die Täter ohne Beute blieben. Hinweise bitte an die Kripo Wetterau (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Vier Autos zerkratzt

Den Lack von insgesamt vier Fahrzeugen zerkratzte am Samstag (07.06.2025) ein Unbekannter in Steinfurth. "Im Kirschgarten" beschädigte der Täter einen weißen Fiat 500, einen weißen Seat Tarraco, einen grauen Skoda Fabia und einen grauen Ford Focus. An einem Fahrzeug verbog er zudem die Antenne. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 6.000 EUR. Die Taten ereigneten sich zwischen 12:30 Uhr und 18:40 Uhr. Die Friedberger Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Wölfersheim: Zelte beschädigt

Auf dem Melbacher Sportplatz zerschnitten Unbekannte am Sonntag (08.06.2025) zwischen 04:15 Uhr und 09:00 Uhr die Planen zweier Zelte. Die Polizei ermittelt. Hinweise zu den Tätern werden auf der Polizeistation Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegengenommen.

Butzbach: Verkaufshütte aufgebrochen

"Am Hetgesborn" in Butzbach knackte ein Unbekannter das Schloss einer Verkaufshütte für Spargel. Der Täter nahm Marmeladengläser aus der Hütte und warf sie auf dem Parkplatz eines benachbarten Drogeriemarktes auf den Boden, wobei die Gläser zerbrachen. Ob er weitere Sachen aus der Verkaufsbude mitnahm, ist bisher nicht bekannt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntagabend (08.06.2025), 20:00 Uhr bis Montagmorgen (09.06.2025), 08:00 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter Tel.: 06033 70430 mit der Butzbacher Polizeistation in Verbindung setzen.

Bad Nauheim: Außenspiegel abgetreten

Vandalen traten in der Frankfurter Straße in Bad Nauheim einen Außenspiegel eines weißen Renault Kangoo ab. Das Fahrzeug war von Samstag (07.06.2025), 12:00 Uhr bis Montag (09.06.2025), 12:45 Uhr in Höhe der Hausnummer 22 abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Rosbach: Kollision mit Betongleitwand

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die 50-jährige Fahrerin eines Hyundai Genesis am Montagmorgen (09.06.2025) kurz vor 07:00 Uhr auf der A5 bei Rosbach in Fahrtrichtung Kassel die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte mit der Betongleitwand. Die Autofahrerin aus Oberursel erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung in eine Klinik. Der Gesamtsachschaden wird auf 52.000 EUR geschätzt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

