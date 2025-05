Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale und Diebstahl

Iserlohn (ots)

Ein 33-jähriger Mann hat am Freitagabend in der Innenstadt randaliert. Kurz nach 19 Uhr schrie er zunächst im Treppenhaus eines Supermarkt-Parkhauses am Kurt-Schumacher-Ring herum, schlug mit einem Skateboard gegen Mülltonnen und lief Passanten hinterher. Vor dem Markt warf er Topfpflanzen in Richtung von zwei 14-jährigen Jugendlichen und versuchte, sie anzuspucken. Anschließend schrie er in der Fußgängerzone fünfjährige Kinder an und versuchte, dessen Mutter mit seinem Skateboard zu schlagen. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eines Geschäftes brachten ihn zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Im Streifenwagen spuckte der 33-Jährige gegen die Sitze. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizeibeamten schrieben Strafanzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Der 33-Jährige stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und Betäubungsmittel.

Unbekannte haben wahrscheinlich in der Nacht zum Sonntag drei zum Verkauf ausgestellte BMW an der Hembergstraße ausgeschlachtet. Sie bauten Lenkräder, Mittelkonsolen und Bordcomputer aus. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Tat muss auf jeden Fall zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, erfolgt sein. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell